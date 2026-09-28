ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम का ऐलान, कगिसो रबाडा की हुई वापसी

वहीं, चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के अन्य तेज गेंदबाजों लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन और क्वेना मफाका के चयन पर विचार नहीं किया गया है। तेज गेंदबाज एनरिच नॉर्खिया की टीम में वापसी हुई है। मार्च 2023 के बाद यह पहली बार है, जब उन्हें दक्षिण अफ्रीकी टीम में शामिल किया गया है। उनके अलावा गेराल्ड कोएट्जी की भी करीब दो साल बाद टीम में वापसी हुई है। अनुभवी डेन पैटरसन को भी दक्षिण अफ्रीकी टीम में जगह मिली है। ऑलराउंडरों में कॉर्बिन बॉश, मार्को यानसन और वियान मुल्डर दक्षिण अफ्रीकी टीम का हिस्सा हैं।