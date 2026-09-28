Pakistan in Asian Games 2026: पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिना खेले ही एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सोमवार को पाकिस्तान बनाम हांगकांग क्वार्टर फाइनल मुकाबला लगातार बारिश के चलते बिना कोई गेंद फेंके ही रद्द हो गया। जापान के मौसम को देखते हुए अब पाकिस्‍तान के सेमीफाइनल पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है। सेमीफाइनल भी बारिश से धुलता है, तो पिछले एशियन गेम्‍स में खाली हाथ घर लौटी पाकिस्‍तान की टीम का सिल्‍वर मेडल पक्‍का हो जाएगा। ऐसा एशियन गेम्‍स के नियम की वजह से संभव हो सकता है।