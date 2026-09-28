विराट कोहली की कामयाबी का क्या है सीक्रेट? वेस्टइंडीज पर जीत के बाद खुद किया बड़ा खुलासा

Virat Kohli:विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। उन्होंने 88 गेंदों में नाबाद 139 रन बनाए। इस पारी के साथ उन्होंने वनडे क्रिकेट में 15 हजार रन भी पूरे कर लिए। इसके अलावा कोहली ने अपना 55वां वनडे शतक भी लगाया। भारत ने 296 रन के लक्ष्य को 41.4 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने भी 110 रन की पारी खेली। दोनों के बीच 151 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने भारत की जीत को आसान बना दिया। हालांकि, मैच के बाद कोहली से जब उनकी लगातार कामयाबी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया, जो उनकी तैयारी को लेकर बनी आम धारणा से थोड़ा अलग था।