विराट कोहली की कामयाबी का क्या है सीक्रेट? वेस्टइंडीज पर जीत के बाद खुद किया बड़ा खुलासा

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली (Photo- IANS)
Virat Kohli:विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। उन्होंने 88 गेंदों में नाबाद 139 रन बनाए। इस पारी के साथ उन्होंने वनडे क्रिकेट में 15 हजार रन भी पूरे कर लिए। इसके अलावा कोहली ने अपना 55वां वनडे शतक भी लगाया। भारत ने 296 रन के लक्ष्य को 41.4 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने भी 110 रन की पारी खेली। दोनों के बीच 151 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने भारत की जीत को आसान बना दिया। हालांकि, मैच के बाद कोहली से जब उनकी लगातार कामयाबी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया, जो उनकी तैयारी को लेकर बनी आम धारणा से थोड़ा अलग था।
विराट कोहली ने कहा कि उन्होंने कभी बहुत ज्यादा अभ्यास करने पर भरोसा नहीं किया। उनके लिए अपने खेल की समझ ज्यादा अहम रही है। वह जानते हैं कि उनकी बल्लेबाजी की ताकत क्या है और मैदान पर किस तरह उसका इस्तेमाल करना है। उन्होंने अपनी फिटनेस को भी अहम बताया। कोहली के मुताबिक शरीर को फिट रखने से उन्हें मैदान पर अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि तरोताजा रहना और मौजूदा पल में बने रहना जरूरी है। लंबे करियर में हर मैच के लिए खुद को उसी ऊर्जा के साथ तैयार रखना आसान नहीं होता। ऐसे में मानसिक और शारीरिक संतुलन उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
15 हजार वनडे रन और 55 शतक जैसे बड़े आंकड़े विराट कोहली के नाम जुड़ते रहे हैं। लेकिन उनके मुताबिक ये उपलब्धियां कभी उनके करियर का मुख्य लक्ष्य नहीं रहीं। विराट कोहली ने कहा कि उनका ध्यान परिस्थितियों को समझने और टीम के लिए अपना काम करने पर रहा है। उन्होंने इतने लंबे समय तक भारत के लिए खेलने का मौका मिलने को सौभाग्य बताया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशंसकों से मिलने वाला प्यार उन्हें अपने सफर की अहमियत याद दिलाता है। उनके लिए भारत के लिए खेलना अब भी सपने जैसा है।
वेस्टइंडीज के खिलाफ पारी इसी सोच की झलक रही। कोहली ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने जोखिम और जरूरत के बीच सही संतुलन रखा। नतीजा उनके पक्ष में रहा।
विराट कोहली के बयान से उनके मौजूदा क्रिकेट दर्शन की तस्वीर साफ होती है। ज्यादा अभ्यास से ज्यादा जरूरी है अपने खेल को समझना। शरीर को तैयार रखना जरूरी है। दिमाग को तरोताजा रखना भी उतना ही अहम है। और जब मौका मिले, तो पूरी तरह उस पल में रहकर प्रदर्शन करना।
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