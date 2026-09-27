विराट कोहली ने 80वें अर्धशतक के साथ रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के बाद 15000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने

विराट कोहली (Photo - IANS)
Virat Kohli completed 15000 ODI runs:भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे मैचों की द्विपक्षीय सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 296 रनों का लक्ष्य रखा है। इस मैच में भारत के स्टार ओपनर रोहित शर्मा जहां अपने अर्धशतक से चूक गए, तो वहीं रन मशीन विराट कोहली ने अर्धशतक के साथ एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। कोहली ने पहले 40 गेंदों पर अर्धशतक बनाते हुए अपने 80 अर्धशतक पूरे किए। इसके बाद 59 रन बनाते ही उन्होंने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में 15 हजार रन पूरे कर लिए। भारत महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बाद वह इस बड़े माइलस्टोन तक पहुंचने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं।
वेस्टइंडीज के खिलाफ 57 रन पर खेल रहे विराट कोहली को 15 हजार वनडे रन पूरे करने के लिए 2 रन की दरकार थी। कोहली ने चौके साथ 15002 वनडे रन पूरे किए। इसके बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल कोहली के पास पहुंचे और इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने पर गले मिलकर बधाई दी। बता दें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के नाम 18,426 रन दर्ज है। शायद कोहली अब इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि वह 2027 के वर्ल्ड कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास लेने की बात कह चुके हैं।
|रैंक
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|चौके
|छक्के
|1
|सचिन तेंदुलकर (भारत)
|463
|452
|18,426
|200*
|44.83
|49
|96
|2,016
|195
|2
|विराट कोहली (भारत)
|315*
|303
|15,002*
|183
|58.79
|54
|80
|1,392
|173
|3
|कुमार संगकारा (श्रीलंका)
|404
|380
|14,234
|169
|41.98
|25
|93
|1,385
|88
|4
|रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
|375
|365
|13,704
|164
|42.03
|30
|82
|1,231
|162
|5
|सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)
|445
|433
|13,430
|189
|32.36
|28
|68
|1,500
|270
|6
|महेला जयवर्धने (श्रीलंका)
|448
|418
|12,650
|144
|33.37
|19
|77
|1,119
|76
|7
|रोहित शर्मा (भारत)
|289*
|281
|11,927
|264
|48.88
|34
|62
|1,128
|372
|8
|इंजमाम-उल-हक (पाकिस्तान)
|378
|350
|11,739
|137*
|39.52
|10
|83
|971
|144
|9
|जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)
|328
|314
|11,579
|139
|44.36
|17
|86
|911
|137
|10
|सौरव गांगुली (भारत)
|311
|300
|11,363
|183
|41.02
|22
|72
|1,122
|190
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