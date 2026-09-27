विराट कोहली ने 80वें अर्धशतक के साथ रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के बाद 15000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने

Virat Kohli completed 15000 ODI runs:भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीन वनडे मैचों की द्विपक्षीय सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्‍ड इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 296 रनों का लक्ष्‍य रखा है। इस मैच में भारत के स्‍टार ओपनर रोहित शर्मा जहां अपने अर्धशतक से चूक गए, तो वहीं रन मशीन विराट कोहली ने अर्धशतक के साथ एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। कोहली ने पहले 40 गेंदों पर अर्धशतक बनाते हुए अपने 80 अर्धशतक पूरे किए। इसके बाद 59 रन बनाते ही उन्‍होंने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में 15 हजार रन पूरे कर लिए। भारत महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बाद वह इस बड़े माइलस्‍टोन तक पहुंचने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं।