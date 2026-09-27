रोहित शर्मा। (Photo - IANS)
Rohit Sharma Most ODI's Fours: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले वनडे में मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान के सामने 296 रनों का लक्ष्य रखा है। भारत के स्टार ओपनर रोहित शर्मा बल्लेबाजी के दौरान अच्छी लय में नजर आ रहे थे। वह 34 गेंदों पर दो चौके और तीन छक्कों की मदद से 32 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन इसी बीच अल्जारी जोसेफ की एक गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर हवा में खेल बैठे और कैच आउट हो गए। हालांकि इससे पहले वह यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के वनडे इंटरनेशनल में 1128 चौके के रिकॉर्ड की बराबरी करने में सफल रहे। गेल का सबसे ज्यादा छक्के के बाद अब उनके पास अगले मैच में उनसे चौके के मामले में भी आगे निकलने का मौका होगा।
|रैंक
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|चौके
|छक्के
|1
|सचिन तेंदुलकर (भारत)
|463
|452
|18,426
|44.83
|49
|96
|2,016
|195
|2
|सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)
|445
|433
|13,430
|32.36
|28
|68
|1,500
|270
|3
|विराट कोहली (भारत)
|315*
|302
|14,941
|58.59
|54
|79
|1,389
|171
|4
|कुमार संगकारा (श्रीलंका)
|404
|380
|14,234
|41.98
|25
|93
|1,385
|88
|5
|रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
|375
|365
|13,704
|42.03
|30
|82
|1,231
|162
|6
|एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया)
|287
|279
|9,619
|35.89
|16
|55
|1,162
|149
|7
|वीरेंद्र सहवाग (भारत)
|251
|245
|8,273
|35.05
|15
|38
|1,132
|136
|8
|क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)
|301
|294
|10,480
|37.83
|25
|54
|1,128
|331
|9
|रोहित शर्मा (भारत)
|289*
|281
|11,925
|49.07
|34
|62
|1,128
|372
|10
|सौरव गांगुली (भारत)
|311
|300
|11,363
|41.02
|22
|72
|1,122
|190
बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 49 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया है। गिल 2024 से वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान 9 पारियों में उनके बल्ले से दो शतक और छह अर्धशतक आए हैं। इन 9 पारियों में से सिर्फ एक बार ही वह 23 रन बनाकर आउट हुए हैं। सबसे खास बात ये है कि इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 154 का रहा है। उम्मीद है कि कप्तान इसी तरह से आगे भी प्रदर्शन करते हुए कई रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करेंगे।
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