Rohit Sharma Most ODI's Fours: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले वनडे में मेहमान टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए मेजबान के सामने 296 रनों का लक्ष्‍य रखा है। भारत के स्‍टार ओपनर रोहित शर्मा बल्‍लेबाजी के दौरान अच्‍छी लय में नजर आ रहे थे। वह 34 गेंदों पर दो चौके और तीन छक्‍कों की मदद से 32 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन इसी बीच अल्‍जारी जोसेफ की एक गेंद को डीप स्‍क्‍वायर लेग पर हवा में खेल बैठे और कैच आउट हो गए। हालांकि इससे पहले वह यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के वनडे इंटरनेशनल में 1128 चौके के रिकॉर्ड की बराबरी करने में सफल रहे। गेल का सबसे ज्‍यादा छक्‍के के बाद अब उनके पास अगले मैच में उनसे चौके के मामले में भी आगे निकलने का मौका होगा।