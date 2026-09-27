IND vs WI: जस्टिन ग्रीव्स ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर की धुनाई, पहले ODI शतक के साथ हासिल की बड़ी उपलब्धि

वेस्‍टइंडीज को दूसरा झटका 176 के स्‍कोर पर केसी कार्टी के रूप में लगा। कार्टी 31 गेंदों पर मजह 13 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्‍णा का शिकार हुए। इसके बाद विंडीज को तीसरा झटका 195 के स्‍कोर पर शे होप के रूप में लगा। वह 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर कुलदीप यादव का दूसरा शिकार बने। वेस्‍टइंडीज का स्‍कोर 35.3 ओवर में 198 पर ही पहुंचा था कि कुलदीप ने पहले जस्टिन ग्रीव्‍स और फिर ज्‍वेल एड्रयू को बैक-टू-बैक पवेलियन भेजकर दो झटके दिए। जस्टिन ने 108 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 101 रन की पारी खेली। खबर लिख जाने तक कैरेबियाई टीम का स्‍कोर 40 ओवर के बाद 200 के पार पहुंच गया था।