IND vs WI: जस्टिन ग्रीव्स ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर की धुनाई, पहले ODI शतक के साथ हासिल की बड़ी उपलब्धि

शतक पूरा करने के बाद बल्ला उठाते जस्टिन ग्रीव्स। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricbuz)
IND vs WI 1st ODI Highlights: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की ओर से जस्टिन ग्रीव्स के बल्ले से शतक आया है। उनका वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में यह पहला शतक है, जो 32 साल 213 दिन की उम्र में आया है। इसके साथ ही वह वनडे में अपना पहला शतक बनाने वाले वेस्टइंडीज के तीसरे सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं।
|रैंक
|बल्लेबाज
|उम्र
|स्कोर
|खिलाफ
|मैदान
|वर्ष
|1
|क्लेटन लैंबर्ट
|36 साल 57 दिन
|119
|इंग्लैंड
|पोर्ट ऑफ स्पेन
|1998
|2
|शमर ब्रूक्स
|33 साल 246 दिन
|101*
|नीदरलैंड्स
|एम्सटेलवीन
|2022
|3
|जस्टिन ग्रीव्स
|32 साल 213 दिन
|100*
|भारत
|त्रिवेंद्रम
|2026*
|4
|ट्रैविस डाउलिन
|32 साल 154 दिन
|100*
|बांग्लादेश
|रोजो
|2009
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज को ओपनर जस्टिन ग्रीव्स और जॉन कैंपबेल ने शानदार शुरुआत दिलाई। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए महज 19.2 ओवर में 135 रन की साझेदारी हुई। इस विकेट लिए भारत में ये तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी रही। कैंपबेल 60 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्कों की मदद से 62 रन बनाकर कुलदीप यादव का पहला शिकार बने।
वेस्टइंडीज को दूसरा झटका 176 के स्कोर पर केसी कार्टी के रूप में लगा। कार्टी 31 गेंदों पर मजह 13 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हुए। इसके बाद विंडीज को तीसरा झटका 195 के स्कोर पर शे होप के रूप में लगा। वह 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर कुलदीप यादव का दूसरा शिकार बने। वेस्टइंडीज का स्कोर 35.3 ओवर में 198 पर ही पहुंचा था कि कुलदीप ने पहले जस्टिन ग्रीव्स और फिर ज्वेल एड्रयू को बैक-टू-बैक पवेलियन भेजकर दो झटके दिए। जस्टिन ने 108 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 101 रन की पारी खेली। खबर लिख जाने तक कैरेबियाई टीम का स्कोर 40 ओवर के बाद 200 के पार पहुंच गया था।
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