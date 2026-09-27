IND vs WI, 1st ODI: भारत के खिलाफ खेल सकता है वेस्टइंडीज का 19 साल का स्पिनर, सीनियर क्रिकेट खेले बिना मिली थी वनडे टीम में जगह

India vs West Indies 1st ODI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम के एक युवा खिलाड़ी पर भी नजर रहेगी, जिसने बेहद कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जगह बनाई है। नाम है विटेल लॉज़। जमैका के 19 वर्षीय बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर‌ लॉज की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि जुलाई 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पहली ODI टीम में चुने जाने के समय उन्होंने सीनियर स्तर पर एक भी फर्स्ट-क्लास, List-A या T20 मैच नहीं खेला था। इसके बावजूद अंडर-19 क्रिकेट में उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और उन्हें सीधे सीनियर टीम का हिस्सा बनाया गया।