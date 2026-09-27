IND vs WI, 1st ODI: भारत के खिलाफ खेल सकता है वेस्टइंडीज का 19 साल का स्पिनर, सीनियर क्रिकेट खेले बिना मिली थी वनडे टीम में जगह

वेस्टइंडीज स्पिनर विटेल लॉज़। (Photo- Cricket West Indies)
India vs West Indies 1st ODI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम के एक युवा खिलाड़ी पर भी नजर रहेगी, जिसने बेहद कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जगह बनाई है। नाम है विटेल लॉज़। जमैका के 19 वर्षीय बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर लॉज की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि जुलाई 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पहली ODI टीम में चुने जाने के समय उन्होंने सीनियर स्तर पर एक भी फर्स्ट-क्लास, List-A या T20 मैच नहीं खेला था। इसके बावजूद अंडर-19 क्रिकेट में उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और उन्हें सीधे सीनियर टीम का हिस्सा बनाया गया।
ICC अंडर-19 विश्व कप 2026 विटेल लॉज़ के लिए बड़ा मंच साबित हुआ। वेस्टइंडीज की ओर से उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 10 विकेट लिए और पांच मैचों में कुल 150 डॉट गेंदें फेंकीं। पूरे टूर्नामेंट में किसी भी गेंदबाज ने उनसे ज्यादा डॉट गेंदें नहीं डाली थीं। उनके 10 विकेट पांच मैचों में आए। इस प्रदर्शन के बाद उन्हें ICC की अंडर-19 विश्व कप टीम ऑफ़ द टूर्नामेंट में भी जगह मिली।
यानी 19 साल की उम्र में ही लॉज़ ने युवा विश्व कप में लगातार विकेट लेने के साथ बल्लेबाजों को रन बनाने से रोकने की क्षमता भी दिखाई। खास तौर पर 150 डॉट गेंदों का आंकड़ा उनके गेंदबाजी अंदाज को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
लॉज़ के करियर का सबसे असामान्य पहलू उनका सीनियर क्रिकेट में प्रवेश है। जब जुलाई 2026 में उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू ODI सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में चुना गया, तब तक उन्होंने सीनियर स्तर पर एक भी फर्स्ट-क्लास, List-A या T20 मुकाबला नहीं खेला था। उस वक्त उनके चयन को इसी वजह से खास बताया था। इसके बाद उनका अंतरराष्ट्रीय डेब्यू भी यादगार रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले ही ODI में लॉज़ ने 3 विकेट लिए और वेस्टइंडीज को मुकाबला जिताने में अहम भूमिका निभाई। यह उनका पहला पेशेवर क्रिकेट मैच भी था।
न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू के बाद लॉज़ के शुरुआती ODI आंकड़े भी उनके तेज उभार को दिखाते हैं। उन्होंने अब तक 5 वनडे में 8 विकेट लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 258 गेंदें फेंकी और 228 रन दिए। उनका ODI गेंदबाजी औसत 28.50, इकॉनमी रेट 5.30 और स्ट्राइक रेट 32.2 है। पांच मैचों में उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी 3 विकेट पर 39 रन रही है।
विटेल लॉज़ का अंतरराष्ट्रीय करियर अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन उनका सफर तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने कम समय में कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। भारत के खिलाफ आज 27 सितंबर को होने वाला मुकाबला उनके लिए एक और अंतरराष्ट्रीय चुनौती होगा। तिरुवनंतपुरम में होने वाले इस मुकाबले में यह देखना दिलचस्प होगा कि वेस्टइंडीज का यह युवा बाएं हाथ का रिस्ट स्पिनर भारतीय बल्लेबाजों के सामने किस तरह गेंदबाजी करता है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग