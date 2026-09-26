IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में पिछले दो दशकों से अजेय है भारत, डराने वाले हैं टीम इंडिया के आंकड़े

IND vs WI ODI Records and Stats: वनडे वर्ल्ड कप 2027 में अब बस एक साल का समय बचा है, ऐसे में भारत इस ग्लोबल शो के लिए अपनी तैयारियां तेज करने जा रहा है। रविवार से भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे द्विपक्षीय सीरीज का गाज करेगा। पहला मैच निरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। जहां सभी की नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ियों पर टिकी होंगी। उनसे उम्‍मीद होगी कि वेस्‍टइंडीज के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में भारत के दो दशक पुराने अजेय अभियान को कायम रखते हुए बड़ी जीत दर्ज करें। आइये इससे पहले इन दोनों के रिकॉर्ड और आंकडे आपको बताते हैं।