IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में पिछले दो दशकों से अजेय है भारत, डराने वाले हैं टीम इंडिया के आंकड़े

रोहित शर्मा और विराट कोहली। (Photo - IANS)
IND vs WI ODI Records and Stats: वनडे वर्ल्ड कप 2027 में अब बस एक साल का समय बचा है, ऐसे में भारत इस ग्लोबल शो के लिए अपनी तैयारियां तेज करने जा रहा है। रविवार से भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे द्विपक्षीय सीरीज का गाज करेगा। पहला मैच निरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। जहां सभी की नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ियों पर टिकी होंगी। उनसे उम्मीद होगी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में भारत के दो दशक पुराने अजेय अभियान को कायम रखते हुए बड़ी जीत दर्ज करें। आइये इससे पहले इन दोनों के रिकॉर्ड और आंकडे आपको बताते हैं।
भारत और वेस्टइंडीज के वनडे क्रिकेट में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें, तो अब तक इन दोनों का इस फॉर्मेट में कुल 142 बार आमना-सामना हुआ है। इनमें से भारत ने 72 मैच अपने नाम दर्ज किए हैं, तो विंडीज की टीम को 64 मुकाबलों में जीत नसीब हुई है। जबकि चार मैच बेनतीजा और दो मैच टाई रहे हैं।
वहीं, भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच द्विपक्षीय रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो पता चलता है कि इसका इतिहास करीब 47 साल पुराना है। शुरुआत में करीब डेढ़ दशक ऐसा रहा, जब भारतीय टीम कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं जीत सकी। लेकिन, पिछले दो दशक से इस मामले में भारत अजेय है। वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ आखिरी वनडे द्विपक्षीय सीरीज 2006 में जीती थी। पांच मैचों की उस सीरीज में कैरेबियाई टीम ने 4-1 से जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद से वह भारत से लगातार हार रही है।
|सीरीज
|वर्ष
|सीरीज विजेता
|नतीजा
|भारत का वेस्टइंडीज दौरा
|2006
|वेस्टइंडीज
|4-1 (5 मैच)
|वेस्टइंडीज का भारत दौरा
|2006/07
|भारत
|3-1 (4 मैच)
|भारत का वेस्टइंडीज दौरा
|2009
|भारत
|2-1 (4 मैच)
|भारत का वेस्टइंडीज दौरा
|2011
|भारत
|3-2 (5 मैच)
|वेस्टइंडीज का भारत दौरा
|2011/12
|भारत
|4-1 (5 मैच)
|वेस्टइंडीज का भारत दौरा
|2013/14
|भारत
|2-1 (3 मैच)
|वेस्टइंडीज का भारत दौरा
|2014/15
|भारत
|2-1 (5 मैच)
|भारत का वेस्टइंडीज दौरा
|2017
|भारत
|3-1 (5 मैच)
|वेस्टइंडीज का भारत दौरा
|2018/19
|भारत
|3-1 (5 मैच)
|भारत का वेस्टइंडीज दौरा
|2019
|भारत
|2-0 (3 मैच)
|वेस्टइंडीज का भारत दौरा
|2019/20
|भारत
|2-1 (3 मैच)
|वेस्टइंडीज का भारत दौरा
|2021/22
|भारत
|3-0 (3 मैच)
|भारत का वेस्टइंडीज दौरा
|2022
|भारत
|3-0 (3 मैच)
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