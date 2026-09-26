IND vs AFG: एशियन गेम्स में लगातार दूसरा क्रिकेट मैच रद्द, बारिश ने तोड़ा इन 2 टीमों का सपना, क्वार्टरफाइनल मैच हुए तय

IND vs AFG Men's Cricket, Asian Games 2026: एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में शनिवार को लगातार दूसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिससे क्वार्टर फाइनल के मुकाबले तय हो गए। आपको बता दें कि ग्रुप स्टेज का यह आखिरी मुकाबला था, जहां मलेशिया और ओमान की टीमें आमने-सामने थीं, लेकिन मैच में बारिश की वजह से टॉस भी नहीं हो पाया। इससे पहले नेपाल और जापान के बीच भी मुकाबला रद्द हो गया था, जिससे ग्रुप ए से अफगानिस्तान और नेपाल ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, तो ग्रुप बी से हांगकांग और मलेशिया ने अगले दौर का टिकट हासिल कर लिया है, जबकि ओमान और जापान का सपना टूट गया है।