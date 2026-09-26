IND Vs WI 1st ODI Live Streaming: रोहित-विराट कल दिखेंगे एक्शन में, नोट कर लीजिए मैच टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

India Vs West Iidies 1st ODI Live Streaming Details: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज रविवार 27 सितंबर से होने जा रहा है। पहला मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा लंबे समय के बाद एक्‍शन में नजर आएंगे और पहले मैच से अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी पिछली सीरीज में नहीं खेलने के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। फिर भी शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया अपने कई रेगुलर प्लेयर्स के बगैर इस मैच में उतरेगी, क्योंकि कुछ खिलाड़ी एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्‍व कर रहे हैं। इस मैच को भारत में कब-कहां देखा जा सकता है। आइये आपको बताते हैं।