IND vs AFG: टीम इंडिया का अफगानिस्तान से होगा पहला मुकाबला, नेपाल-जापान मैच ड्रॉ होते ही साफ हुआ समीकरण

IND vs AFG, Asian Games 2026 Update: एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में नेपाल ने अपनी जगह पक्की कर ली है। शनिवार को जापान और नेपाल के बीच मुकाबला बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा। इसके बाद नेपाल तीन अंकों के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया, तो वहीं जापान की टीम अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। उसने दो मैच खेले, एक में उसे हार का सामना करना पड़ा, तो एक मैच ड्रॉ रहा। इस मुकाबले के ड्रॉ होते ही भारतीय टीम का क्वार्टरफाइनल प्रतिद्वंद्वी भी तय हो गया।