IND vs AFG: अगर भारत-अफगानिस्तान का मैच हुआ रद्द, तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट, जानें एशियन गेम्स का नियम

मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में एक ही दिन दो मुकाबले बारिश की वजह से रद्द करने पड़े। ऐसे में सवाल यह है कि अगर क्वार्टर फाइनल मुकाबले रद्द होते हैं, तो कौन-सी टीमें सेमीफाइनल पहुंचेंगी? आपको बता दें कि पहला क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान और हांगकांग के बीच 28 सितंबर को खेला जाएगा, तो इसी दिन दूसरे क्वार्टर फाइनल में भारत और अफगानिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। इसके बाद 29 सितंबर को श्रीलंका और नेपाल आमने-सामने होंगे, तो इसी दिन चौथे क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश का मुकाबला मलेशिया से होगा।