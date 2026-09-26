Japan vs Nepal: संदीप जोरा-लोकेश बाम ने उड़ाई जापानी गेंदबाजों की धज्जियां, 15 ओवर में दिया 150 रन का लक्ष्य

इस मुकाबले में जापान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनकी शुरुआत भी अच्छी रही और सात रन के स्कोर पर ही कुशल भुर्तेल को आउट कर पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद आसिफ शेख और संदीप जोरा के बीच 55 रन की साझेदारी हुई। दोनों ने 27 गेंद में इतने रन जोड़े, जिसमें संदीप ने 16 गेंद में 30 रन बनाए। आसिफ शेख के आउट होने के बाद कुशल मल्ला और गुलशन झा सस्ते में ही लौट गए।