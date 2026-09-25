Women’s U-19 Cricket: भारत दौरे और टी20 वर्ल्ड कप 2027 के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान

मुख्य कोच क्रिस गेस्ट ने कहा कि यह चुनी गई टीम को इंग्लैंड की अब तक की सबसे अच्छी तरह तैयार U-19 टीम बताया। उन्होंने कहा, 'हमेशा की तरह हमारा लक्ष्य U-19 वर्ल्ड कप जीतना है। पिछले टूर्नामेंटों से मिली सीख को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार अपनी तैयारी में थोड़ा बदलाव किया है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे खिलाड़ियों को टूर्नामेंट से कुछ समय पहले आउटडोर क्रिकेट खेलने और मैच का अनुभव हासिल करने का मौका मिले।'