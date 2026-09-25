IND A vs AUS A: भारत-ए ने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया-ए को 162 रन से हराया, सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त

भारत ने पहली पारी में 334 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ए को 171 रन पर ऑलआउट कर 163 रन की बढ़त बनाई थी। इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में 199 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया-ए को जीत के लिए 362 रन का लक्ष्य दिया था। हालांकि इस लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम दूसरी पारी में 200 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह से भारत-ए ने 162 रन से यह मुकाबला जीत लिया।