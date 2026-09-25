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IND A vs AUS A: भारत-ए ने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया-ए को 162 रन से हराया, सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त

IND A vs AUS A, 1st Test: इंडिया ए ने दमदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया ए को पहले अनाधिकारिक टेस्ट मुकाबले में 162 रनों से शिकस्त दी। इस जीत के साथ इंडिया ए ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Sep 25, 2026

India A vs Australia A, 1st unofficial Test

भारत-ए बनाम ऑस्ट्रेलिया-ए (Photo- IANS)

IND A vs AUS A 1st unofficial Test: देवदत्त पडिक्कल की अगुवाई में इंडिया-ए ने शानदार खेल दिखाते हुए दो मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ए को 162 रनों से मात दी। इस जीत के साथ इंडिया ए ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

भारत ने पहली पारी में 334 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ए को 171 रन पर ऑलआउट कर 163 रन की बढ़त बनाई थी। इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में 199 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया-ए को जीत के लिए 362 रन का लक्ष्य दिया था। हालांकि इस लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम दूसरी पारी में 200 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह से भारत-ए ने 162 रन से यह मुकाबला जीत लिया।

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Updated on:

25 Sept 2026 01:29 pm

Published on:

25 Sept 2026 01:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND A vs AUS A: भारत-ए ने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया-ए को 162 रन से हराया, सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त

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