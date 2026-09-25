AFG vs NEP, Asian Games Men’s Cricket: अफगानिस्तान ने नेपाल के सामने जीत के लिए रखा 103 रन का लक्ष्य, कुशल भर्तेल ने चटकाए 4 विकेट

अफगानिस्तान ने नेपाल से टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अफगानिस्तान की शुरुआत खराब रही। उसने 5 ओवर के भीतर मोहम्मद अकर, हसन ईसाखिल और करीम जनत के विकेट गंवा दिए। इसके बाद नजीबुल्लाह जादरान और फैसल शिनोजादा ने टीम को संभालने का प्रयास किया। हालांकि दोनों बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। इनके अलावा नंगेलिया खरोटी ही कुछ हद तक संघर्ष कर सके। इस तरह अफगानिस्तान की पूरी टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 102 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान के लिए नजीबुल्लाह जादरान और फैसल शिनोजादा ने क्रमशः 30-30 रन का योगदान दिया, जबकि नंगेलिया खरोटी 17 रन बनाकर नाबाद रहे।