रोहित शर्मा और मेरा रिश्ता सिर्फ कप्तान और कोच का नहीं था- गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी

गंभीर ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कहा कि रोहित शर्मा के साथ उनका रिश्ता काफी पुराना है। जब रोहित भारतीय टीम में आए थे, तब गंभीर टीम के सीनियर खिलाड़ियों में शामिल थे। इसी वजह से दोनों एक-दूसरे की सोच को अच्छी तरह समझते हैं। गंभीर ने कहा कि मैदान पर कभी दोनों की राय अलग हो सकती है। लेकिन आखिरी फैसला हमेशा टीम के हित को ध्यान में रखकर होना चाहिए। गंभीर ने इसी सोच को अपने काम करने का तरीका बताया। उनके मुताबिक, कप्तान और कोच की सोच अलग होना सामान्य बात है। जरूरी यह है कि दोनों का लक्ष्य भारतीय क्रिकेट की बेहतरी हो।