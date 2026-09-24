Asian Games 2026: 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में केदारलिंग की जगह कमलजीत को क्यों चुना गया? सामने आया यह कारण

कमलजीत ने टीम स्पर्धा के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। कमलजीत ने 580 अंक हासिल किए और बेहद मामूली अंतर से चूककर नौवें स्थान पर रहे। वह फाइनल में पहुंचने से सिर्फ एक अंक पीछे रह गए। वहीं, आकाश भारद्वाज ने 579 अंक के साथ 11वां स्थान हासिल किया। दूसरी ओर, केदारलिंग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उन्होंने 568 अंक बनाए और 35वें स्थान पर रहे। भारत ने कुल 1727 अंक बनाए, जिससे वह चौथे स्थान पर था। लेकिन केदारलिंग के स्कोर में गिरावट का फायदा जापान ने उठाया। जापान ने 1730 अंक हासिल कर भारत को पीछे छोड़ दिया और कांस्य पदक की स्थिति में पहुंच गया। हालांकि कमलजीत के इस प्रदर्शन ने उन्हें सुरुचि के साथ भारत की मिक्स्ड टीम चुनौती में शामिल होने का मौका दिला दिया।