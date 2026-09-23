Asian Games: भारतीय बल्लेबाजों ने नहीं, इस नेपाली खिलाड़ी ने एक मैच में जड़े सबसे ज्यादा छक्के, टॉप-5 में कौन-कौन?

खास तौर पर भारतीय बल्लेबाजों से फैंस को बड़ी पारियों और छक्कों की बारिश की उम्मीद होगी। हालांकि, एशियन गेम्स के एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड फिलहाल किसी भारतीय बल्लेबाज के नाम नहीं है। यह रिकॉर्ड नेपाल के कुशल मल्ला के नाम दर्ज है, ऐसे में इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई भारतीय बल्लेबाज मल्ला के इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ पाता है। आइए जानते हैं एशियन गेम्स में एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में।