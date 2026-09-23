Asian Games: भारतीय बल्लेबाजों ने नहीं, इस नेपाली खिलाड़ी ने एक मैच में जड़े सबसे ज्यादा छक्के, टॉप-5 में कौन-कौन?

भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल। (Photo- IANS)
Most sixes in an innings for Asian Games Men's Cricket: एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट का रोमांच 24 सितंबर से जापान और अफगानिस्तान के मुकाबले के साथ शुरू होने जा रहा है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें सीधे क्वार्टरफाइनल में उतरेंगी। ऐसे में जहां सभी टीमों की नजरें पदक पर होंगी, वहीं क्रिकेट फैंस की निगाहें बल्लेबाजों के बल्ले से निकलने वाले बड़े शॉट्स और नए रिकॉर्ड पर भी टिकी रहेंगी।
खास तौर पर भारतीय बल्लेबाजों से फैंस को बड़ी पारियों और छक्कों की बारिश की उम्मीद होगी। हालांकि, एशियन गेम्स के एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड फिलहाल किसी भारतीय बल्लेबाज के नाम नहीं है। यह रिकॉर्ड नेपाल के कुशल मल्ला के नाम दर्ज है, ऐसे में इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई भारतीय बल्लेबाज मल्ला के इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ पाता है। आइए जानते हैं एशियन गेम्स में एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में।
नेपाल के स्टार क्रिकेटर कुशल मल्ला एशियन गेम्स के एक मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 2023 एशियन गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ तूफानी पारी खेलते हुए एक ही मैच में 12 छक्के लगाए थे। कुशल मल्ला ने मंगोलिया के खिलाफ महज 50 गेंदों में नाबाद 137 रन बनाए। उनकी पारी में 8 चौके और 12 छक्के शामिल थे। मल्ला की इस पारी ने उन्हें एशियन गेम्स में एक टी-20 मैच की पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बना दिया।
कुशल मल्ला के बाद मलेशिया के सैय्यद अजीज एशियन गेम्स में एक मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 2023 एशियन गेम्स में थाईलैंड के खिलाफ 126 रन की पारी खेली थी, जिसके लिए उन्होंने 56 गेंदें खेली थीं। इस पारी के दौरान उन्होंने 13 चौके और 9 छक्के लगाए थे। इस तरह वह एशियन गेम्स में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं।
नेपाल के ही विस्फोटक बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2023 एशियन गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ सिर्फ 10 गेंदों में नाबाद 52 रन बनाए थे। उनकी पारी में 8 छक्के शामिल थे। ऐरी ने इस दौरान महज 9 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर विश्व क्रिकेट में तहलका मचा दिया था।
यशस्वी जायसवाल एशियन गेम्स के एक मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं, जबकि ओवरऑल लिस्ट में वह चौथे नंबर पर हैं। एशियन गेम्स 2023 में नेपाल के खिलाफ क्वार्टरफाइनल मुकाबले में जायसवाल ने महज 49 गेंदों में 100 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी में 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे।
एशियन गेम्स 2023 में एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में नेपाल के रोहित पौडेल छह छक्कों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने मंगोलिया के खिलाफ 27 गेंदों में 61 रन की पारी खेली थी, जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल थे।
इस लिस्ट में भारत के तिलक वर्मा छठे नंबर पर हैं। उन्होंने 2023 एशियन गेम्स में बांग्लादेश के खिलाफ 26 गेंदों में 55 रन की पारी खेली थी। इस पारी के दौरान उन्होंने 2 चौके और 6 छक्के लगाए थे।
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