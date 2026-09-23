Asian Games 2026: चीन से हार के बाद भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को कांस्य पदक से करना पड़ा संतोष

भारतीय पुरुष युगल खिलाड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्साकरुणन को निर्णायक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। चीन की हे जी टिंग और लियू यी की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 16-21, 21-17, 9-21 से हराया। इस तरह चीन ने भारत को सेमीफाइनल मुकाबले में 3-1 से हरा दिया। इससे पहले भारतीय महिला बैडमिंटन टीम भी जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 1-3 से हारकर पदक की दौड़ से बाहर हो गई थी।भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम का कांस्य पदक पक्का होने के बाद अब भारतीय खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धाओं में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे।