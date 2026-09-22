Asian Games 2026: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने जापान को हराया, सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का

सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। हालांकि भारतीय जोड़ी को जापान की ताकुरो होकी और यूगो कोबायाशी जोड़ी से कड़ी चुनौती मिली। सात्विक-चिराग की जोड़ी ने पहला गेम 21-18 से अपने नाम किया। दूसरे गेम में जापानी जोड़ी ने कड़ी टक्कर दी। एक समय जापानी जोड़ी तीन अंक बचाकर स्कोर 20-20 कर दिया। हालांकि सात्विक और चिराग ने धैर्य बनाए रखा। नतीजन, भारतीय जोड़ी ने अंततः 24-22 से जीत दर्ज कर भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी।