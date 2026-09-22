Asian Games 2026: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने जापान को हराया, सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। (Photo- IANS)
भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने मंगलवार को इचिनोमिया सिटी म्यूनिसिपल जिम्नेजियम में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराकर एशियन गेम्स 2026 की पुरुष बैडमिंटन टीम स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया।
जापान के खिलाफ पहले एक मैच में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। लक्ष्य सेन ने पहला गेम कोडाई नाराओका से 11-21 से गंवा दिया। लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने जबरदस्त वापसी की और 21-5 से दूसरा गेम जीत बराबरी कर ली। तीसरे गेम में कोडाई नाराओका ने फिर पांच अंकों की बढ़त बना ली, लेकिन लक्ष्य सेन ने वापसी करते हुए स्कोर 19-19 कर दिया। इसके बाद अगले दो अंक जीत 21-19 से तीसरा गेम जीत लिया।
सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। हालांकि भारतीय जोड़ी को जापान की ताकुरो होकी और यूगो कोबायाशी जोड़ी से कड़ी चुनौती मिली। सात्विक-चिराग की जोड़ी ने पहला गेम 21-18 से अपने नाम किया। दूसरे गेम में जापानी जोड़ी ने कड़ी टक्कर दी। एक समय जापानी जोड़ी तीन अंक बचाकर स्कोर 20-20 कर दिया। हालांकि सात्विक और चिराग ने धैर्य बनाए रखा। नतीजन, भारतीय जोड़ी ने अंततः 24-22 से जीत दर्ज कर भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी।
भारतीय पुरुष युगल में आयुष शेट्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया। आयुष ने शुरु से ही मैच में नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने जापानी खिलाड़ी कोकी वातानबे को 21-10, 21-19 से हराकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। इसके साथ ही भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया।
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