Asian Games 2018 की सिल्वर मेडलिस्ट साउथ कोरिया को टीम इंडिया ने चटाई धूल, मेंस कबड्डी टीम की धमाकेदार जीत

IND vs KOR Kabaddi Match Highlights: भारत की मेंस कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स 2026 के अपने दूसरे मुकाबले में रिपब्लिक ऑफ कोरिया को 63-31 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इससे पहले उसने ग्रुप ए के अपने पहले मुकाबले में जापान को 49-24 से हराया था। पहले हाफ में टीम इंडिया ने 34-14 की बढ़त हासिल कर ली थी और यहीं से मैच भारत की झोली में लगभग आ गया था। दूसरे हाफ में भी टीम इंडिया का दबदबा जारी रहा और 29 प्वाइंट्स लेकर कुल स्कोर 63 तक पहुंचा दिया। दूसरे हाफ में कोरिया सिर्फ 17 अंक हासिल कर पाई और मुकाबला हार गई।