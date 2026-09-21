Asian Games 2026 में भारत की MMA फाइटर सुचिका तारियाल ने रचा इतिहास, देश को दिलाया पहला मेडल

एशियन गेम्स में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया, जहां महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग का सेमीफाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा। भारतीय फाइटर ने पहले राउंड में सिंगापुर की फाइटर को टक्कर दी हालांकि फैसला अपने पक्ष में नहीं कर सकीं। हालांकि दूसरे राउंड में उन्होंने सिंगापुर की फाइटर को हरा दिया। इसके बाद जजों ने 1 मिनट का अतिरिक्त समय दिया। अंतिम राउंड में भी सिंगापुर की फाइटर को विजेता घोषित कर दिया गया। हालांकि, इस फैसले के बाद सुचिका मैट पर ही रोने लगीं। वह जजों के फैसले से खुश नहीं थीं। हालांकि, बाद में कोच ने उन्हें समझाया। जिसके बाद भारतीय फाइटर रेफरी के पास गईं और रिजल्ट को स्वीकार किया।