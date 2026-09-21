IND vs JPN Live Streaming: शाम को नहीं सुबह खेला जाएगा भारत-जापान का मुकाबला, जानें मैच का समय और Live डिटेल्स

India vs Japan T20I Live Streaming Details: मंगलवार को वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया जापान के खिलाफ ऐतिहासिक मुकाबला खेलने उतरेगी। दोनों देशों के बीच यह पहला मुकाबला है। सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले भारत और जापान की टीमें क्रिकेट मैच के जरिए जश्न मनाएंगी। टीम इंडिया इस समय इस फॉर्मेट की वर्ल्ड चैंपियन है, तो वहीं जापान टी20 रैंकिंग में 41वें स्थान पर है। ऐसे में देखना होगा कि जापान के खिलाफ भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहता है।