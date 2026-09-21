ऑस्ट्रेलियाई युवा पेस ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स। (फोटो सोर्स: cricbuzz)
SA vs AUS ODI Series: साउथ अफ्रीका की मेजबानी में खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में 26 वर्षीय युवा तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स को शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए 20टी इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके जैक को अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में भी डेब्यू का मौका मिल सकता है। वह इंडिया ए के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ए के लिए चार दिन के मैच की तैयारी कर रहे थे। जैक अब भारत के पुडुचेरी से डरबन के लिए रवाना हो चुके हैं। जहां सीरीज का पहला वनडे खेला जाना है।
ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बिली स्टैनलेक जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान साइड स्ट्रेन के बाद सीरीज से बाहर हो गए हैं। वह स्टैनलेक अपने पांचवें ओवर के बीच में चोटिल हो गए थे और अब ऑस्ट्रेलिया लौटने के बाद उनकी चोट का स्कैन किया जाएगा।
वहीं, स्पेंसर जॉनसन को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन वनडे में से दो में खेलने के बाद टीम से रिलीज कर दिया गया है। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को चोट नहीं लगी है, लेकिन उन्हें साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए जरूरत से ज्यादा तरजीह दी गई। वह अगले महीने पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया ए टीम के तीन 50 ओवर के मैचों में शामिल होंगे।
जॉनसन 18 महीने के गैप के बाद वनडे क्रिकेट में लौटे थे और रविवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की रोमांचक जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने दो विकेट लिए और आखिरी विकेट के लिए 27 रन की साझेदारी में योगदान दिया।
ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क डरबन में टीम में शामिल होंगे। जबकि नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड और जेवियर बार्टलेट दूसरे पेस ऑप्शन देंगे। इस वनडे सीरीज के तीन मुकाबले 24, 27 और 30 सितंबर को डरबन, जोहान्सबर्ग और पोटचेफस्ट्रूम में खेले जाएंगे।
जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मिचेल मार्श, पैट कमिंस, जोएल डेविस, नाथन एलिस, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, जैक एडवर्ड्स, मिचेल स्टार्क और एडम जैम्पा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग