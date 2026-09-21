SA vs AUS ODI Series: साउथ अफ्रीका की मेजबानी में खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्‍ट्रेलिया की टीम में 26 वर्षीय युवा तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स को शामिल किया गया है। ऑस्‍ट्रेलिया के लिए 20टी इंटरनेशनल डेब्‍यू कर चुके जैक को अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में भी डेब्‍यू का मौका मिल सकता है। वह इंडिया ए के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ए के लिए चार दिन के मैच की तैयारी कर रहे थे। जैक अब भारत के पुडुचेरी से डरबन के लिए रवाना हो चुके हैं। जहां सीरीज का पहला वनडे खेला जाना है।