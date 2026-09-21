IND U19 vs AUS U19 2nd Youth ODI Highlights: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच तीन यूथ वनडे मैचों की सीरीज राजकोट के निरंजन शाह स्‍टेडियम में खेली जा रही है। सोमवार को दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने मेहमान टीम के खिलाफ 103 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही भारत ने सीरीज पर भी 2-0 से कब्‍जा कर लिया है। इस मैच में भारतीय युवा टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए आर्यवीर सहवाग और यशबर्धन चौहान की शानदार पारियों के दम पर सात विकेट खोकर 341 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में ऑस्‍ट्रेलिया की टीम महज 238 के स्‍कोर पर सिमट गई।