21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

INDW vs SLW: दांव पर वूमेंस क्रिकेट का गोल्ड मेडल, श्रीलंका लेगी पिछली हार का बदला या भारत बनेगा चैंपियन? जानें लाइव डिटेल्स

Asian Games 2026 के वूमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के गोल्ड मेडल मैच में भारत और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों टीमें अब तक अजेय हैं और भारत की नजर लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने पर होगी। जानिए मैच का समय, वेन्यू और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 21, 2026

Smriti Mandhana and Harmanpreet Kaur

हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना (फोटो- IANS)

India vs Sri Lanka, Asian Games 2026 Live Details:एशियन गेम्स 2026 के वूमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें टूर्नामेंट में अब तक अजेय हैं और दोनों ही टीमें पिछले एशियन गेम्स के फाइनल में आमने-सामने हुई थीं, जहां भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। इस मुकाबले में भी भारतीय टीम की नजर गोल्ड मेडल पर होगी। जिस मैच पर पूरे देश की नजर है। ऐसे में चलिए जानते हैं भारत में कब और कहां लाइव मैच देख सकते हैं?

सुबह 10.30 बजे शुरू होगा मुकाबला

भारत और श्रीलंका के बीच वूमेंस एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट का गोल्ड मेडल मैच मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। मुकाबला कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा, जिसके लिए टॉस सुबह 10:00 बजे होगा। इसी मैदान पर टूर्नामेंट के सभी मुकाबले खेले गए हैं और पिच अब तक बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित हुई है। हालांकि, इस दौरान स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिली है। यही वजह है कि टॉप विकेट टेकर्स में श्री चरणी और दीप्ति शर्मा का नाम सबसे ऊपर है। दोनों ने मिलकर अभी तक सिर्फ दो ही मुकाबलों में 10 विकेट हासिल कर लिए हैं।

दोनों टीमों का अब तक का सफर

भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान को 8 विकेट से हराया था, तो वहीं सेमीफाइनल में उसने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। दूसरी ओर, श्रीलंका का भी अजेय अभियान जारी है, जहां उसने पहले मुकाबले में मलेशिया को 86 रन से हरा दिया था, तो वहीं सेमीफाइनल में उसने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया था।

खिताबी मुकाबले से पहले वूमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का ब्रॉन्ज मेडल मैच भी खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आमने-सामने होंगी। खास बात यह है कि पिछले एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टक्कर हुई थी, जहां बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता था। पाकिस्तान की टीम खाली हाथ लौटी थी। इस बार पाकिस्तान की टीम कम से कम एक मेडल लेकर वापस जाना चाहेगी।

इन मुकाबलों को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप पर लाइव देखा जा सकता है। इसके अलावा, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले खिताबी मुकाबले को सोनी लिव ऐप, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलावा डीडी स्पोर्ट्स पर भी लाइव देखा जा सकेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Asian Games 2026

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

21 Sept 2026 12:23 pm

Published on:

21 Sept 2026 12:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / INDW vs SLW: दांव पर वूमेंस क्रिकेट का गोल्ड मेडल, श्रीलंका लेगी पिछली हार का बदला या भारत बनेगा चैंपियन? जानें लाइव डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs AUS U19: एशियन गेम्स पर थीं नजरें, उधर वीरेंद्र सहवाग के बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की उधेड़ दी बखियां

Aaryavir sehwag
क्रिकेट

Zim vs Aus: जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़े उलटफेर से बचा वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, सांस रोक देने वाले मैच में एक गेंद शेष रहते जीता

Zim vs Aus 3rd ODI Highlights
क्रिकेट

भारतीय फैंस के लिए गुड न्यूज, एशियन गेम्स का फाइनल खेले बिना ही चैंपियन बन सकता है भारत, जानें नियम

INDW vs SLW Final, Asian Games 2026,
क्रिकेट

‘वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी गेंदबाजी की परीक्षा होगी’, नमन धीर के चयन पर बोले इरफान पठान

irfan pathan on Naman Dhir
खेल

Craig Ervine Milestones: क्रेग एर्विन के नाम बड़ा रिकॉर्ड, ODI में 50+ स्कोर बनाने वाले बने सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

Craig Ervine odi record
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.