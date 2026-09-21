INDW vs SLW: दांव पर वूमेंस क्रिकेट का गोल्ड मेडल, श्रीलंका लेगी पिछली हार का बदला या भारत बनेगा चैंपियन? जानें लाइव डिटेल्स

भारत और श्रीलंका के बीच वूमेंस एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट का गोल्ड मेडल मैच मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। मुकाबला कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा, जिसके लिए टॉस सुबह 10:00 बजे होगा। इसी मैदान पर टूर्नामेंट के सभी मुकाबले खेले गए हैं और पिच अब तक बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित हुई है। हालांकि, इस दौरान स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिली है। यही वजह है कि टॉप विकेट टेकर्स में श्री चरणी और दीप्ति शर्मा का नाम सबसे ऊपर है। दोनों ने मिलकर अभी तक सिर्फ दो ही मुकाबलों में 10 विकेट हासिल कर लिए हैं।