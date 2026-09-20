‘वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी गेंदबाजी की परीक्षा होगी’, नमन धीर के चयन पर बोले इरफान पठान

इरफान पठान ने JioHotstar के ‘Follow the Blues’ कार्यक्रम में बात की। उन्होंने कहा कि वह नमन धीर की प्रतिभा से काफी प्रभावित हैं। इरफान पठान के मुताबिक नमन की खासियत सिर्फ उनकी बल्लेबाजी नहीं है। वह अलग-अलग नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा वह उपयोगी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। इरफा पठान ने कहा कि भारतीय वनडे टीम में इस तरह के खिलाड़ी की कुछ कमी महसूस हो रही थी। उन्होंने नमन के चयन को इसी नजरिए से देखा।