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‘वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी गेंदबाजी की परीक्षा होगी’, नमन धीर के चयन पर बोले इरफान पठान

Naman Dhir selection Team India ODI: नमन धीर के भारतीय वनडे टीम में चयन पर इरफान पठान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ नमन की गेंदबाजी की असली परीक्षा होगी।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Sep 20, 2026

irfan pathan on Naman Dhir

भारतीय क्रिकेटर नमन धीर। (Photo- ANI)

Naman Dhir: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 27 सितंबर से शुरू होगी। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। टीम में नमन धीर को भी जगह मिली है। उनका चयन कई लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने नमन के चयन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने युवा खिलाड़ी की प्रतिभा की जमकर तारीफ की।

इरफान पठान ने JioHotstar के ‘Follow the Blues’ कार्यक्रम में बात की। उन्होंने कहा कि वह नमन धीर की प्रतिभा से काफी प्रभावित हैं। इरफान पठान के मुताबिक नमन की खासियत सिर्फ उनकी बल्लेबाजी नहीं है। वह अलग-अलग नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा वह उपयोगी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। इरफा पठान ने कहा कि भारतीय वनडे टीम में इस तरह के खिलाड़ी की कुछ कमी महसूस हो रही थी। उन्होंने नमन के चयन को इसी नजरिए से देखा।

गेंदबाजी पर होगी खास नजर

इरफान पठान ने कहा कि नमन को मौका मिलने पर उनकी गेंदबाजी की असली परीक्षा होगी। उन्होंने माना कि नमन के पास बल्लेबाजी का अच्छा कौशल है।हालांकि, टीम में उनकी भूमिका गेंदबाजी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकती है। नमन जरूरत के अनुसार बल्लेबाजी क्रम में ऊपर या नीचे खेल सकते हैं।

शानदार रहा शेर-ए-पंजाब टी20

नमन धीर ने हाल ही में शेर-ए-पंजाब टी20 में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अमृतसर सूरमाज के लिए 10 पारियों में 655 रन बनाए। उनका बल्लेबाजी औसत 72.28 रहा। स्ट्राइक रेट 217.61 का रहा। उन्होंने दो शतक और तीन अर्धशतक लगाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 173 रन रहा।

लिस्ट-ए क्रिकेट में भी अच्छा रिकॉर्ड

लिस्ट-ए क्रिकेट में नमन ने 14 मैच खेले हैं। उन्होंने 11 पारियों में 351 रन बनाए हैं। उनका औसत 39.00 है। उनका स्ट्राइक रेट 106 से अधिक है। उन्होंने चार अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 97 रन है। गेंदबाजी में भी उन्होंने सात विकेट लिए हैं। उनका गेंदबाजी औसत 37.14 रहा है।

नमन धीर आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते हैं। इस साल के सीजन में उन्होंने टीम के लिए 14 पारियों में 318 रन बनाए। उनका औसत 26.50 रहा। स्ट्राइक रेट 147.22 का रहा। उन्होंने दो अर्धशतक लगाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 57 रन रहा।

भारत की वनडे टीम

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शुभमन गिल कप्तान हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़ और केएल राहुल भी टीम में हैं। टीम में ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा भी शामिल हैं। मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल और नमन धीर को भी टीम में जगह मिली है।

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Updated on:

20 Sept 2026 06:29 pm

Published on:

20 Sept 2026 06:08 pm

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