Asian Games 2026: भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराया, क्वार्टरफाइनल में जापान से भिड़ंत

एशियन गेम्स इतिहास पर नजर डालें तो भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने केवल एक बार पदक जीता है। भारत ने 2014 में इंचियोन एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद भारतीय महिला बैडमिंटन टीम एशियन गेम्स 2023 में थाइलैंड से 0-3 से हराकर बाहर हो गई थी। ऐसे में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम के पास लंबे समय से चले आ रहे पदक के सूखे को समाप्त करने के अच्छा मौका है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम की नजर देश के लिए बैडमिंटन में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने की होगी।