Asian Games 2026: शूटिंग में भारत को एक और पदक, एलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता सिल्वर

Elavenil Valarivan: भारतीय शूटर एलावेनिल वलारिवन ने जापान में चल रहे आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। यह शूटिंग में भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले एलावेनिल वलारिवन ने सोनम उत्तम मास्कर और विदरसा के विनोद के साथ मिलकर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाया था।