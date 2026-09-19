Asian Games 2026: भारत के ‘गोल्ड मिशन’ के 10 बड़े चेहरे, जिन पर टिकीं देश की उम्मीदें

किशोर स्क्वैश स्टार अनाहत सिंह भारत की विभिन्न खेल विधाओं में सबसे रोमांचक उभरती प्रतिभाओं में से एक हैं। 2022 एशियन गेम्स की दो बार की ब्रॉन्ज मेडल विजेता अनाहत इस समय शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने जुलाई में महिला एकल वर्ग में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा PSA वर्ल्ड टूर सर्किट में भी उन्होंने कई खिताब जीते हैं। इनमें स्क्वैश ऑन फायर ओपन भी शामिल है, जहां उन्होंने अपना पहला PSA ब्रॉन्ज-लेवल खिताब जीता। उन्होंने इस साल JSW इंडियन ओपन का खिताब भी जीता। पिछले साल ऐतिहासिक स्क्वैश विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रही अनाहत ने अपने करियर की सर्वोच्च विश्व नंबर-17 रैंकिंग हासिल की है।