Men’s Junior Asia Cup: कप्तान अनमोल एक्का के दो गोल से भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया, फाइनल में बनाई जगह

भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में मलेशिया पर अपना दबदबा बनाए रखा। पहला क्वार्टर गोलरहित रहा। दोनों टीमों ने गोल करने के मौके बनाए, लेकिन कोई भी उन्हें भुना नहीं सका। दूसरे क्वार्टर में कप्तान अनमोल एक्का ने 16वें मिनट में गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में मुकाबला कड़ा रहा। दोनों टीमों ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली।