11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खेल

Men’s Junior Asia Cup: कप्तान अनमोल एक्का के दो गोल से भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया, फाइनल में बनाई जगह

India vs Malaysia, Men’s Junior Asia Cup: एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। कप्तान अनमोल एक्का ने दो गोल किए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 11, 2026

India vs Malaysia

एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत। (Photo- X/@TheHockeyIndia)

Men’s Junior Asia Cup 1st Semi-fianal: भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को चीन के मोकी में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से मात दी। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने अपने खिताब के बचाव की ओर मजबूत कदम बढ़ाया है।

पांच बार की चैंपियन भारत की ओर से कप्तान अनमोल एक्का ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल किए। वहीं सुखविंदर ने भी टीम के लिए एक गोल दागा। मलेशिया की ओर से एम. राहुल ही एकमात्र गोल कर सके। अब फाइनल में भारत की भिड़ंत पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगी।

भारत ने बनाए रखा दबदबा

भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में मलेशिया पर अपना दबदबा बनाए रखा। पहला क्वार्टर गोलरहित रहा। दोनों टीमों ने गोल करने के मौके बनाए, लेकिन कोई भी उन्हें भुना नहीं सका। दूसरे क्वार्टर में कप्तान अनमोल एक्का ने 16वें मिनट में गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में मुकाबला कड़ा रहा। दोनों टीमों ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली।

चौथा क्वार्टर बेहद रोमांचक रहा। भारत ने इस दौरान दो गोल किए। सुखविंदर ने 51वें मिनट में गोल कर भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया। इसके बाद कप्तान अनमोल एक्का ने 54वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागकर स्कोर 3-0 कर दिया। मलेशिया की ओर से एम. राहुल ने 60वें मिनट में एकमात्र गोल किया। हालांकि, इसके बाद भारत ने कोई और गोल नहीं खाने दिया और मुकाबला 3-1 से अपने नाम कर फाइनल में जगह बना ली।

चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई थी जगह

एएचएफ जूनियर एशिया कप में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पूल-ए के आखिरी मुकाबले में चीन ताइपे को 15-0 से हराया था और सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इस अहम मुकाबले में भारत की तरफ से कप्तान अनमोल एक्का ने 6 गोल दागे थे।

पूल-ए में टॉप पर भारत

भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। टूर्नामेंट के पूल-ए में दमदार प्रदर्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टीम ने तीन जीत और एक ड्रॉ के साथ टॉप पर रही। वहीं, दक्षिण कोरिया ने जापान को 3-2 से हराकर नौ अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। जापान, इंडोनेशिया और चीनी ताइपे खिताबी रेस से बाहर हो गए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

11 Sept 2026 05:05 pm

Published on:

11 Sept 2026 04:24 pm

Hindi News / Sports / Men’s Junior Asia Cup: कप्तान अनमोल एक्का के दो गोल से भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया, फाइनल में बनाई जगह

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: कहीं थप्पड़, ईंट तो कहीं प्रत्याशी लापता ऐसा चल रहा है चुनावी घमासान

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Phase 2 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

शुभमन गिल या ऋषभ पंत नहीं, इस खिलाड़ी को ट्रेंट बोल्ट ने बताया न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में भारत का ‘ट्रंप कार्ड’

Trent Boult on KL Rahul
क्रिकेट

भारत-अफगानिस्तान पहले T20i पर बारिश का साया, जानें दिल्‍ली में रविवार को कैसा रहेगा मौसम

Afg vs Ind 1st T20i, Delhi Weather Update
क्रिकेट

Imran Tahir: 47 की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इमरान ताहिर का खुलासा, बेटा नहीं लेने दे रहा संन्यास

Imran Tahir latest update.
क्रिकेट

Women’s Asia Cup 2026 Final में फिर हो सकती है भारत-पाकिस्‍तान की भिड़ंत, श्रीलंका के खिलाफ भारी रहा है चिरप्रतिद्वंद्वी का पलड़ा

SLW vs PAKW Semi Final 2
क्रिकेट

पाकिस्तान या श्रीलंका, किससे भिड़ेगा भारत? एशिया कप फाइनल पर दीप्ति शर्मा ने बताया टीम का प्लान

Women's T20 Asia Cup 2026 Final
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.