पाकिस्तान या श्रीलंका, किससे भिड़ेगा भारत? एशिया कप फाइनल पर दीप्ति शर्मा ने बताया टीम का प्लान

Women's T20 Asia Cup 2026 Final: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में अजेय रहते हुए भारत ने महिला टी-20 एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में उसका सामना पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत इसे लेकर किसी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने एशिया कप फाइनल को लेकर भारतीय टीम की योजनाओं का खुलासा किया है।