SLW vs PAKW: भारत से पाकिस्तान भिड़ेगा या श्रीलंका? वूमेंस एशिया कप के दूसरे फाइनलिस्ट का आज होगा फैसला

SL vs PAK Women's Asia Cup Live Streaming: वूमेंस एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगी, उसे फाइनल में भारतीय टीम से भिड़ना होगा। यह वूमेंस एशिया कप का दसवां संस्करण है और दसों बार भारतीय टीम फाइनल पहुंची है। वहीं, श्रीलंका की टीम ने इससे पहले छह बार फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है और एक बार खिताब जीता है, जबकि पाकिस्तान की टीम दो बार फाइनल खेल चुकी है, लेकिन उसे अभी भी पहली ट्रॉफी का इंतजार है।