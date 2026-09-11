‘भारतीय टीम ट्रॉफी जीतने लायक नहीं’, सुनील गावस्कर ने BCCI और ICC से की FTP ठीक करने की मांग

आपको बता दें कि भारतीय टीम 2011 के बाद वनडे वर्ल्ड कप जीतने के लिए तरस रही है। इस दौरान टीम इंडिया ने 2024 और 2026 में लगातार दो T20 वर्ल्ड कप का खिताब जरूर जीता है और एक चैंपियंस ट्रॉफी की भी ट्रॉफी उठाई है, लेकिन टेस्ट में टीम इंडिया का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने मात दी, तो वहीं 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया। आलम यह रहा कि 2025 के फाइनल तक भारतीय टीम खिताबी मुकाबले के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई और अब 2027 के फाइनल से फाइनल भी भारतीय टीम से दूर नजर आ रहा है।