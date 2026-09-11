11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

‘भारतीय टीम ट्रॉफी जीतने लायक नहीं’, सुनील गावस्कर ने BCCI और ICC से की FTP ठीक करने की मांग

Sunil Gavaskar on Indian Cricket Team: भारतीय टीम के बिजी शेड्यूल और खिलाड़ियों की बढ़ती चोटों को लेकर सुनील गावस्कर ने BCCI और ICC से अगले FTP में बदलाव की अपील की है। गावस्कर ने घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता देने की जरूरत पर भी जोर दिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 11, 2026

jasprit bumrah

जसप्रीत बुमराह (फोटो- IANS)

Sunil Gavaskar on Team India FTP: भारतीय क्रिकेट टीम पिछले कुछ सालों से लगातार क्रिकेट मैच खेल रही है और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि सीरीज खत्म होने के एक सप्ताह के भीतर दूसरी सीरीज शुरू हो जाती है, जिससे खिलाड़ियों की चोट भी बढ़ने लगी है। इस पर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने BCCI और ICC से अपील की है कि अगला FTP बनाते वक्त इन चीजों का ख्याल रखें कि भारतीय क्रिकेटर्स को गन्ने की तरह न निचोड़ा जाए और बिजी शेड्यूल में थोड़ी सी ढील दी जाए।

'खिलाड़ियों को गन्ने की तरह न निचोड़े'

गावस्कर का मानना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की वजह से घरेलू क्रिकेट को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो भारत के टैलेंट का पाइपलाइन माना जाता है और इसको बड़ा नुकसान हो सकता है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों की वर्कलोड और बढ़ रही चोट की चिंताओं के बीच गावस्कर ने यह बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 2027 से शुरू होने वाले 4 साल के अगले साइकिल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर बनने पर जब ICC की बैठक होगी तो जो फैसला लेंगे, उन्हें एहसास होगा कि भारतीय क्रिकेटर ना तो मशीन हैं और ना ही गन्ने हैं, जिन्हें हर एक बूंद निचोड़ लिया जाए।

उन्होंने कहा कि भारत के बेंच स्ट्रेंथ को बहुत मजबूत माना जाता है। कहा जाता है कि वह तीन टीम एक साथ उतार सकते हैं, लेकिन यह दुनिया के सामने दावा करने के लिए अच्छा है। लेकिन हकीकत तो यह है कि भारत की एक भी टीम ज्यादा ट्रॉफी जीतने लायक नहीं है। एशियाई गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर उत्साह जरूर भर जाएगा, लेकिन अगर घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो उस पाइपलाइन से ऐसे खिलाड़ी नहीं निकलेंगे, जो दुनिया को हरा सके।

टेस्ट में लगातार गिर रहा स्तर

आपको बता दें कि भारतीय टीम 2011 के बाद वनडे वर्ल्ड कप जीतने के लिए तरस रही है। इस दौरान टीम इंडिया ने 2024 और 2026 में लगातार दो T20 वर्ल्ड कप का खिताब जरूर जीता है और एक चैंपियंस ट्रॉफी की भी ट्रॉफी उठाई है, लेकिन टेस्ट में टीम इंडिया का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने मात दी, तो वहीं 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया। आलम यह रहा कि 2025 के फाइनल तक भारतीय टीम खिताबी मुकाबले के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई और अब 2027 के फाइनल से फाइनल भी भारतीय टीम से दूर नजर आ रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

11 Sept 2026 12:28 pm

Published on:

11 Sept 2026 12:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘भारतीय टीम ट्रॉफी जीतने लायक नहीं’, सुनील गावस्कर ने BCCI और ICC से की FTP ठीक करने की मांग

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Live: जयपुर के वार्ड 27 में जबरदस्त हंगामा, किशनगढ़ के वार्ड 38 में चले लात-घूंसे, निर्दलीय प्रत्याशी को पीटा

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Phase 2 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

दलीप ट्रॉफी खत्म होते ही ईशान किशन का बड़ा ऐलान, वैभव सूर्यवंशी के भविष्य को लेकर कह दी बड़ी बात

Ishan Kishan and Vaibhav Suryavanshi.
क्रिकेट

‘अरे पागल है क्या…’, वैभव सूर्यवंशी को ईशान किशन ने बीच में ही रोका, दलीप ट्रॉफी जीतने के बाद कहने जा रहे थे बड़ी बात

East Zone vs South Zone
क्रिकेट

Women Cricket: श्री चरणी का कमाल, T20I में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाली बनीं भारतीय गेंदबाज

Shree Charani 50 T20I wickets.
क्रिकेट

INDW vs BANW: भारत के खिलाफ 150 रन नहीं चेज हुआ तो बांग्लादेशी कप्तान ने गेंदबाजों पर फोड़ा ठीकरा, बताई हार की असली वजह

INDW vs BANW
क्रिकेट

स्मृति मंधाना के हाथ से निकला वर्ल्ड रिकॉर्ड, Women’s Asia Cup 2026 के फाइनल में है इतिहास बदलने का मौका

Smriti Mandhana
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.