स्मृति मंधाना के हाथ से निकला वर्ल्ड रिकॉर्ड, Women’s Asia Cup 2026 के फाइनल में है इतिहास बदलने का मौका

भारतीय टीम ने वूमेंस एशिया कप के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है, जहां उसका 13 सितंबर को पाकिस्तान या श्रीलंका से सामना होगा। भारतीय टीम ने वूमेंस एशिया कप के खिताबी मुकाबले में दो बार पाकिस्तान को हराया है, जबकि पांच बार श्रीलंका को मात दी है। पाकिस्तान की टीम सिर्फ दो ही बार फाइनल खेल पाई है और दोनों बार उसे भारतीय टीम से हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, श्रीलंका की टीम ने छह बार फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है, जिसमें एक बार उसे जीत मिली है, जबकि पांच बार उसे भारतीय टीम ने ही हराया है।