Team India physio Kamlesh Jain contract terminated: पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी चोट से जूझ रहे हैं। टीम का ऐलान करते समय कुछ प्‍लेयर्स को सशर्त टीम में शामिल भी कर लिया जाता है, क्‍योंकि सीरीज से पहले उनके फिट होने की उम्‍मीद होती है, लेकिन ऐन मौके पर फिट नहीं हो पाने पर उनका रिप्‍लेसमेंट ढूंढना पड़ता है। हर्षित राणा की केस में भी अफगानिस्‍तान सीरीज से पहले कुछ ऐसा ही हुआ है। अब खबर आ रही है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम फिजियो कमलेश जै की ही छुट्टी कर दी है। बताया जा रहा है कि जैन से इस्तीफा ले लिया गया है। जबकि कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्‍होंने खुद ही इस्‍तीफा सौंपा है।