चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricsam02)
Team India physio Kamlesh Jain contract terminated: पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी चोट से जूझ रहे हैं। टीम का ऐलान करते समय कुछ प्लेयर्स को सशर्त टीम में शामिल भी कर लिया जाता है, क्योंकि सीरीज से पहले उनके फिट होने की उम्मीद होती है, लेकिन ऐन मौके पर फिट नहीं हो पाने पर उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ता है। हर्षित राणा की केस में भी अफगानिस्तान सीरीज से पहले कुछ ऐसा ही हुआ है। अब खबर आ रही है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम फिजियो कमलेश जै की ही छुट्टी कर दी है। बताया जा रहा है कि जैन से इस्तीफा ले लिया गया है। जबकि कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने खुद ही इस्तीफा सौंपा है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कमलेश जैन अभी अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी तीन मैचों की ट्वेंटी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम के साथ दिल्ली में हैं और अभी अपना तीन महीने का नोटिस पीरियड पूरा कर रहे हैं और बोर्ड से रिलीव होने का इंतजार कर रहे हैं। तीन महीने के नोटिस पीरियड को देखते हुए न्यूजीलैंड दौरा उनका आखिरी असाइनमेंट हो सकता है। हालांकि इसके लेकर बीसीसीआई की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
बता दें कि चेन्नई के जैन को नितिन पटेल की जगह फिजियो बनाया गया था, जो तब बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चले गए थे। पटेल फिलहाल मुंबई इंडियंस में हैं। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कमलेश जैन ने ज्यादा ट्रैवल की वजह से भारतीय टीम की भूमिका से दूर जाने की मांग की है। वह अपने छोटे परिवार की वजह से ट्रैवल से बचना चाहते हैं। बीसीसीआई की तरफ से तुरंत कोई कमेंट नहीं आया।
कमलेश जैन को बीसीसीआई ने तब साइन किया था, जब वह कोलकाता नाइट राइडर्स में थे। उस दौरान राहुल द्रविड़ इंडिया के कोच थे। वह साढ़े चार साल से इंडियन टीम के साथ हैं। बता दें कि जैन से पहले ही इंडियन टीम से कई लोग जा चुके हैं या उनकी छुट्टी कर दी गई है। लंबे समय से फील्डिंग कोच रहे टी दिलीप हाल के यूके टूर के बाद बाहर कर दिया गया था। उसी समय असिस्टेंट कोच रहे रयान टेन डोएशेट को भी बाहर कर दिया गया था। वह तब से कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हो गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग