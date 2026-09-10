2011 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद रोहित शर्मा ने लिया था बड़ा फैसला, सालों बाद भारत के पूर्व कोच ने खोला राज

अभिषेक नायर के मुताबिक रोहित ने इसके बाद अपनी फिटनेस पर जमकर काम किया। उन्होंने ट्रेनिंग और डाइट पर ध्यान दिया। नतीजा भी जल्द दिखाई देने लगा। नायर ने कहा कि कुछ लोग सच में नहीं मानेंगे। लेकिन ये सच है- रोहित IPL 2011 में फोर-पैक एब्स के साथ उतरे थे। उसने डेढ़ महीने में कर दिखाया। यह उनके लिए सिर्फ शरीर बदलने की बात नहीं थी। यह मानसिक बदलाव भी था। रोहित के अंदर स्किल पहले से मौजूद थी। जरूरत थी उसे बेहतर फिटनेस के साथ इस्तेमाल करने की। आगे चलकर यही बदलाव उनके करियर में काफी अहम साबित हुआ। बता दें आज रोहित शर्मा भारत के सबसे सफल व्हाइट-बॉल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने भारत को 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई।