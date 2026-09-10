10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

2011 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद रोहित शर्मा ने लिया था बड़ा फैसला, सालों बाद भारत के पूर्व कोच ने खोला राज

Rohit Sharma Fitness: 2011 का वर्ल्ड कप भारत के लिए बेहद खास था। टीम इंडिया ने होम ग्राउंड पर खिताब जीता था। लेकिन रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा नहीं थे। टीम में चयन की उम्मीद उन्हें भी थी। लेकिन नाम नहीं आने से वह…
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Sep 10, 2026

rohit sharma

फोटो में भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली (सोर्स- आईएएनएस)

Rohit Sharma Fitness 2011 Four Pack Abs: भारतीय क्रिकेट में रोहित शर्मा का नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उन्होंने बल्लेबाजी से लेकर कप्तानी तक अपनी अलग छाप छोड़ी है। लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब उनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठते थे। साल 2011 में रोहित को वनडे वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिली थी। यह उनके लिए बड़ा झटका था। इसी झटके ने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने खुद को फिट बनाने का फैसला किया। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया।

वर्ल्ड कप टीम में नहीं मिली जगह

2011 का वर्ल्ड कप भारत के लिए बेहद खास था। टीम इंडिया ने घरेलू मैदान पर खिताब जीता था। लेकिन रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा नहीं थे। टीम में चयन की उम्मीद उन्हें भी थी। नाम नहीं आने से वह काफी निराश हुए।

भारत के पूर्व कोच अभिषेक नायर उन दिनों रोहित के करीबी थे। उन्होंने ‘द कपिल शर्मा शो’ में बताया कि दोनों के बीच फिटनेस को लेकर अक्सर बहस होती थी। नायर जिम और ट्रेनिंग पर जोर देते थे। वहीं रोहित का मानना था कि बल्लेबाजी की स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है। रोहित अक्सर कहते थे कि वह रन बनाकर अपनी जगह बनाएंगे।

एक तस्वीर ने बदल दी रोहित की सोच

उन्होंने आगे बताया कि रोहित की सोच बदलने में एक तस्वीर ने बड़ी भूमिका निभाई। एक न्यूज चैनल ने उनके पेट की तस्वीर दिखाई थी। तस्वीर में उनके पेट पर गोला बनाकर उनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठाया गया था। यह तस्वीर रोहित के दिमाग में बैठ गई। उन्हें महसूस हुआ कि अब फिटनेस पर गंभीरता से काम करने का समय आ गया है।

वर्ल्ड कप टीम के ऐलान के बाद रोहित और नायर घर पर थे। रोहित को उम्मीद थी कि उनका चयन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अगले छह हफ्तों को अपने लिए चुनौती बना लिया। रोहित ने नायर से कहा कि IPL शुरू होने तक उन्हें अपना शरीर बदलना है। उनका लक्ष्य साफ था। वह मैदान पर फोर-पैक एब्स के साथ उतरना चाहते थे।

छह हफ्तों में दिखा बड़ा बदलाव

अभिषेक नायर के मुताबिक रोहित ने इसके बाद अपनी फिटनेस पर जमकर काम किया। उन्होंने ट्रेनिंग और डाइट पर ध्यान दिया। नतीजा भी जल्द दिखाई देने लगा। नायर ने कहा कि कुछ लोग सच में नहीं मानेंगे। लेकिन ये सच है- रोहित IPL 2011 में फोर-पैक एब्स के साथ उतरे थे। उसने डेढ़ महीने में कर दिखाया। यह उनके लिए सिर्फ शरीर बदलने की बात नहीं थी। यह मानसिक बदलाव भी था। रोहित के अंदर स्किल पहले से मौजूद थी। जरूरत थी उसे बेहतर फिटनेस के साथ इस्तेमाल करने की। आगे चलकर यही बदलाव उनके करियर में काफी अहम साबित हुआ। बता दें आज रोहित शर्मा भारत के सबसे सफल व्हाइट-बॉल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने भारत को 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई।

रोहित शर्मा खेलेंगे 2027 वनडे वर्ल्ड कप? मीटिंग के बाद BCCI ने दिया ‘हिटमैन’ के भविष्य पर बड़ा अपडेट

ये भी पढ़ें
Rohit Sharma retirement

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Latest Cricket News

रोहित शर्मा

Updated on:

10 Sept 2026 06:48 pm

Published on:

10 Sept 2026 06:48 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 2011 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद रोहित शर्मा ने लिया था बड़ा फैसला, सालों बाद भारत के पूर्व कोच ने खोला राज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

दलीप ट्रॉफी हारकर भी फाइनल में सबसे ज्यादा कमाई कर गए तिलक, जानें ईशान-वैभव ने कितने कमाए

Duleep Trophy Prize Money, East Zone with Duleep Trophy,
क्रिकेट

IND vs AFG 1st T20I: तय समय पर होगा भारत-अफगानिस्तान के बीच पहला मुकाबला, DDCA ने की पुष्टि

India vs Afghanistan 1st T20I
क्रिकेट

CSK में नए हेड कोच की तलाश तेज, कौन लेगा स्टीफन फ्लेमिंग की जगह? एमएस धोनी चाहते हैं भारतीय कोच

CSK new head coach
क्रिकेट

‘जब तक मैं 90 साल का नहीं हो जाता’, दलीप ट्रॉफी जीतने के बाद ईशान किशन का जवाब सुन हंसते-हंसते लोटपोट हुए सभी

Ishan Kishan and Vaibhav Sooryavanshi with Duleep Trophy
क्रिकेट

Mitchell Santner: मिचेल सैंटनर को मिला बिग बैश लीग का ऑफर, फिर भी कीवी कप्तान ने क्यों ठुकराया कॉन्ट्रैक्ट?

Mitchell Santner Latest News
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.