‘जब तक मैं 90 साल का नहीं हो जाता’, दलीप ट्रॉफी जीतने के बाद ईशान किशन का जवाब सुन हंसते-हंसते लोटपोट हुए सभी

Ishan Kishan Statement after won Duleep Trophy: ईस्ट जोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 साल का सूखा खत्‍म करते हुए दलीप ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में ईशान किशन की कप्तानी में साउथ जोन के खिलाफ फाइनल में ईस्‍ट जोन पहले दिन से लेकर अंत तक पूरी तरह से हावी रही। ईस्ट जोन को चैंपियन बनाने में ईशान की भूमिका सबसे महत्‍वपूर्ण रही। उन्‍होंने पहली पारी में 270 और दूसरी पारी में 80 रन की शानदार पारियां खेलीं। हालांकि इस खिताबी जीत का श्रेय उन्‍होंने पूरी टीम को दिया। खिताब लेने के दौरान ईशान अपना मजाकिया अंदाज नहीं भूले। इस दौरान उनके एक जवाब ने सभी को हंसते-हंसते लोटपोट कर दिया।