Mitchell Santner: मिचेल सैंटनर को मिला बिग बैश लीग का ऑफर, फिर भी कीवी कप्तान ने क्यों ठुकराया कॉन्ट्रैक्ट?

Mitchell Santner rejected BBL offer: न्यूजीलैंड के व्हाइट-बॉल कप्तान मिचेल सैंटनर को बिग बैश लीग (BBL) में एडिलेड स्ट्राइकर्स की ओर से बड़ा ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया है। इस संबंध में उन्होंने 'न्यूजीलैंड हेराल्ड' से बातचीत में कहा कि आगामी गर्मियों के सीजन को देखते हैं तो भारत के साथ व्हाइट-बॉल और टेस्ट मैच, जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सीरीज है। इससे बड़ी कोई और चीज नहीं हो सकती है। यह काफी रोमांचक समय है। मैं इसका हिस्सा बने रहना चाहता हूं।