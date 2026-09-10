अफगानिस्तान T20I और एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया में बदलाव, हर्षित राणा की जगह शामिल हुए यश ठाकुर

Yash Thakur replaces Harshit Rana: अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज और 2026 एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में हर्षित राणा की जगह यश ठाकुर को शामिल किया है। यह जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से गुरुवार को दी गई। 27 वर्षीय तेज गेंदबाज यश ठाकुर विदर्भ से हैं। उन्होंने हाल ही में जुलाई में जिम्बाब्वे दौरे के दौरान भारत के लिए अपना T20I डेब्यू किया था। उन्होंने दो मैच खेले और चार विकेट हासिल किए। यश ठाकुर ने 50 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैचों में 81 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका इकॉनमी रेट 7.04 रहा है।