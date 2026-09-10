ENG vs PAK: ‘यहां खेलने के लायक नहीं हैं’, 133 रन पर ढेर होने के बाद सऊद शकील ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की खोली पोल

शकील ने कहा, "मैं स्थिति के अनुसार खेलने की कोशिश करता हूं। मेरे सामने लगातार विकेट गिर रहे थे, जिसके बाद मेरी कोशिश जितना हो सके रन बनाने की थी। इसलिए मैं तेजी से बल्लेबाजी कर रहा था। हालात चुनौतीपूर्ण थे, खासकर लॉर्ड्स में। वहां पर, जो रूट जैसे खिलाड़ी को भी संघर्ष करना पड़ा और उनके लिए सीरीज कठिन रही। मैं यहां की स्थितियों से आश्चर्यचकित था। अगर आप न्यूजीलैंड सीरीज को देखें और इसकी तुलना इस सीरीज से करें, तो यहां पिच में बहुत ज्यादा हलचल है। शायद हमें इसकी आदत नहीं है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। हम अपनी बल्लेबाजी की असफलता को स्वीकार करते हैं, लेकिन परिस्थितियां भी गेंदबाजों के पक्ष में हैं।"