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ENG vs PAK: ‘यहां खेलने के लायक नहीं हैं’, 133 रन पर ढेर होने के बाद सऊद शकील ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की खोली पोल

England vs Pakistan Birmingham Test: इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में पाकिस्तान की टीम पहली पारी में सिर्फ 133 रन पर ढेर हो गई। साऊद शकील ने 43 रन की पारी खेली और दिन का खेल खत्म होने के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कमजोरियों पर खुलकर बात की।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Sep 10, 2026

Saud Shakeel

साऊद शकील (फोटो- England Cricket X)

Saud Shakeel on Pakistan Batting Collapse: इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान की टीम 5 बार बल्लेबाजी कर चुकी है और एक भी बार 200 के आंकड़े को नहीं छू पाई है। बर्मिंघम में खेले जा रहे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले के पहले दिन पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 133 रन पर ढेर हो गई। सऊद शकील इकलौते बल्लेबाज थे, जिन्होंने पिच पर थोड़ी देर समय बिताया और 43 रन की पारी खेली, जिससे टीम 100 के पार पहुंच सकी। दिन का खेल खत्म होने के बाद शकील ने अपने बल्लेबाजों की सबसे बड़ी कमजोरी बताई।

48 रन पर ही ढेर हो गई आधी टीम

सऊद शकील ने बताया कि तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ एक और खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनकी टीम बल्ले से वही गलतियां दोहरा रही थी। पाकिस्तान की टीम 33.5 ओवर में सिर्फ 133 रन पर आउट हो गई। 48 रन के स्कोर पर ही आधी टीम ढेर हो गई थी। उसके बाद सऊद शकील ने 43 रन बनाए। बाद में मोहम्मद अब्बास के 21 और रजाउल्लाह के 11 रन की पारियों की बदौलत टीम 133 तक पहुंच गई।

शकील ने कहा कि टीम को अधिक धैर्य दिखाने और कठिन परिस्थितियों से लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "हम बल्लेबाजी यूनिट के रूप में वही गलतियां दोहरा रहे हैं। यह आत्मविश्वास का मुद्दा है। अगर आपमें इस स्तर पर खेलने का आत्मविश्वास नहीं है तो आप यहां खेलने के लायक नहीं हैं। लेकिन कठिन परिस्थितियों में, खराब फॉर्म से बाहर निकलना काफी कठिन हो सकता है।"

शकील इकलौते बल्लेबाज हैं, जो इस सीरीज में पाकिस्तान की ओर से लगातार रन बना रहे हैं और अब तक चार पारियों में 175 रन बना चुके हैं। इसके अलावा उनका कोई भी साथी 100 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाया है। पाकिस्तान पहले दो टेस्ट पहले ही हार चुका है और अब एजबेस्टन में चल रहे तीसरे मैच में मुश्किल स्थिति में है।

शकील ने बताई सबसे कठिन सीरीज

शकील ने कहा, "मैं स्थिति के अनुसार खेलने की कोशिश करता हूं। मेरे सामने लगातार विकेट गिर रहे थे, जिसके बाद मेरी कोशिश जितना हो सके रन बनाने की थी। इसलिए मैं तेजी से बल्लेबाजी कर रहा था। हालात चुनौतीपूर्ण थे, खासकर लॉर्ड्स में। वहां पर, जो रूट जैसे खिलाड़ी को भी संघर्ष करना पड़ा और उनके लिए सीरीज कठिन रही। मैं यहां की स्थितियों से आश्चर्यचकित था। अगर आप न्यूजीलैंड सीरीज को देखें और इसकी तुलना इस सीरीज से करें, तो यहां पिच में बहुत ज्यादा हलचल है। शायद हमें इसकी आदत नहीं है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। हम अपनी बल्लेबाजी की असफलता को स्वीकार करते हैं, लेकिन परिस्थितियां भी गेंदबाजों के पक्ष में हैं।"

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Updated on:

10 Sept 2026 01:42 pm

Published on:

10 Sept 2026 01:42 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ENG vs PAK: ‘यहां खेलने के लायक नहीं हैं’, 133 रन पर ढेर होने के बाद सऊद शकील ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की खोली पोल

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