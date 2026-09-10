’60 साल की उम्र में ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा’, कोच न बनने की वसीम अकरम ने बताई हैरान करने वाली वजह

Wasim Akram: पाकिस्तान क्रिकेट टीम तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड दौरे पर है, जहां उसका प्रदर्शन अब तक बेहद निराशाजनक रहा है। पाकिस्तान को पहले टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों पारी और 103 रन से हार का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरे टेस्ट में उसे 194 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टीम में सात बदलाव किए और कोचिंग स्टाफ में भी फेरबदल किया, लेकिन टीम का बुरा दौर खत्म नहीं हुआ। दरअसल, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया और एजबेस्टन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में पूरी टीम पहली पारी में महज 133 रन पर ऑलआउट हो गई।