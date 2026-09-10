CPL 2026: इमरान ताहीर ने 47 साल की उम्र में किया अजूबा, 5 विकेट लेकर बना डाला टी20 क्रिकेट का नया रिकॉर्ड

सेंट लूसिया किंग्स की शुरुआत अच्छी रही और उसने एक विकेट गंवाकर 54 रन बना लिए थे। उसके बाद इमरान ताहिर की फिरकी के जाल में उनके बल्लेबाज फंसते गए। उन्होंने एक के बाद एक पांच बल्लेबाजों को आउट किया और पूरी टीम 119 रन पर ढेर हो गई। इस दौरान ताहिर ने कप्तान रोस्टन चेज को भी आउट किया। गुयाना वॉरियर्स ने 120 रन के लक्ष्य को 19वें ओवर में हासिल कर लिया। ग्लेन फिलिप्स ने 37 रन की पारी खेली, तो शाई होप ने 21 और शिमरन हेटमायर ने 14 रन की पारी खेली। हालांकि मैच फिनिश क्वेंटिन सैपसन ने किया, जिन्होंने 11 गेंदों में पांच छक्कों की मदद से 37 रन बनाए, जिसने मैच का पूरा पासा ही पलट दिया।