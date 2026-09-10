IND vs AFG T20: टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, हर्षित राणा हुए टी20 सीरीज से बाहर, अब बुमराह-सुंदर पर अटकी नजरें

India vs Afghanistan T20 Series 2026: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की T20 सीरीज से हर्षित राणा बाहर हो गए हैं। टीम के ऐलान के समय ही भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं ने उनके खेलने पर सस्पेंस बरकरार रखा था। इसके अलावा इस लिस्ट में वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी और जसप्रीत बुमराह शामिल थे। जसप्रीत बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर के खेलने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, जबकि दो खिलाड़ियों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की रिपोर्ट आ गई है। हर्षित राणा इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे और नीतीश कुमार रेड्डी फिट हो गए हैं, खेलने के लिए तैयार हैं।