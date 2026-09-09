ENG vs PAK: ओली रॉबिन्सन ने किया कमाल, 24 टेस्ट में पूरे किए 100 विकेट; गेंदबाजी औसत में दिग्गजों को पीछे छोड़ा

रॉबिन्सन ने केवल 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट पूरे किए हैं। इसके साथ ही वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 100 टेस्ट विकेट का आंकड़ा छूने वाले सबसे तेज इंग्लिश गेंदबाजों की सूची में संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस सूची में उनके साथ इयान बॉथम, डेरेक अंडरवुड, स्टीव हार्मिसन, ग्रीम स्वान और टोनी लॉक जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं।