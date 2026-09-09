ENG vs PAK: ओली रॉबिन्सन ने किया कमाल, 24 टेस्ट में पूरे किए 100 विकेट; गेंदबाजी औसत में दिग्गजों को पीछे छोड़ा

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन (Photo- ANI)
Ollie Robinson 100 Test Wicket: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी के मामले में सबसे शानदार खिलाड़ियों में उभरकर सामने आए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से 100 या उससे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों में रॉबिन्सन का गेंदबाजी औसत सबसे बेहतरीन है। उनका औसत 19.10 है।
रॉबिन्सन ने केवल 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट पूरे किए हैं। इसके साथ ही वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 100 टेस्ट विकेट का आंकड़ा छूने वाले सबसे तेज इंग्लिश गेंदबाजों की सूची में संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस सूची में उनके साथ इयान बॉथम, डेरेक अंडरवुड, स्टीव हार्मिसन, ग्रीम स्वान और टोनी लॉक जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं।
रॉबिन्सन ने बुधवार को बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। अब उनके नाम 24 टेस्ट मैचों में 103 विकेट हैं और उनका शानदार गेंदबाजी औसत 19.10 है। उन्होंने इस दौरान पांच बार पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा भी किया है।
मैदान के बाहर की परेशानियों के साथ-साथ पाकिस्तान की टीम को मैदान पर भी संघर्ष करना पड़ रहा है। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का खराब प्रदर्शन तीसरे टेस्ट तक जारी रहा। टॉस हारने के बाद इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाने में कोई झिझक नहीं दिखाई।
पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम के शुरुआती संघर्ष के बीच मैदान के बाहर चल रही उथल-पुथल का भी असर देखने को मिला। टीम में बड़े बदलाव किए गए थे और तीन खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया।
एजबेस्टन में तीसरे और आखिरी टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने पाकिस्तान पर पूरी तरह दबाव बनाए रखा। जोश टंग ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 42 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि ओली रॉबिन्सन और जोफ्रा आर्चर ने 3-3 विकेट हासिल किए।
रॉबिन्सन ने एक बार फिर अपनी किफायती गेंदबाजी का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 11 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट लिए। इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की टीम 133 रन ऑलआउट हो गई।
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