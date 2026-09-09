दुनिया के टॉप T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी, साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने लगाई 65 अंकों की छलांग, जानें भारतीय बल्लेबाजों की स्थिति

आईसीसी मेंस टी-20 बॉलिंग रैंकिंग की बात करें तो जिम्बाब्वे के ब्रैंड इवांस ने सभी का ध्यान खींचा है। वह चार स्थान के सुधार के साथ 22वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के नासुम अहमद, वेस्टइंडीज के मैथ्यू फोर्ड और श्रीलंका के दुनिथ वेल्लालागे ने एक-एक पायदान की छलांग लगाई है। नासुम अहमद और दुनिथ वेल्लालागे क्रमशः 11वें और 13वें नंबर पर हैं, जबकि मैथ्यू फोर्ड 12वें नंबर पर हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान ICC पुरुष टी-20 बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं, जबकि भारत के वरुण चक्रवर्ती टॉप-10 में शामिल एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं। वरुण चक्रवर्ती 8वें नंबर पर कायम हैं।