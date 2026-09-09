IND W vs BAN W: बांग्लादेश 2 बार टीम इंडिया को दे चुकी है झटका, जानें दोनों टीमों के वूमेंस एशिया कप में आंकड़े

इसके बाद इसी टूर्नामेंट के फाइनल में दोनों टीमें आमने-सामने हुईं। माना जा रहा था कि भारतीय टीम बांग्लादेश से हार का बदला लेगी, लेकिन फाइनल में भी कहानी नहीं बदली। एशिया कप 2018 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से लड़खड़ा गई और 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 112 रन बना पाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर के अलावा कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर पिच पर नहीं टिक सका। टीम के सात बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सके। वहीं, मिताली राज 11, वेदा कृष्णमूर्ति 11 और झूलन गोस्वामी 10 रन बनाकर आउट हुईं, तो हरमनप्रीत कौर ने 56 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 20 ओवर में 112 रन बनाए।