IND vs AFG T20 2026: पूरे कश्मीर को दिखाया भारत का हिस्सा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वीडियो पर भड़के फैंस

भारतीय टीम को पहली बार अपने ही घर में मेहमान के तौर पर खेलना है, जहां दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उन्हें अफगानिस्तान तीन मैचों की T20 सीरीज में होस्ट करेगा। इससे पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के साथ अपने रिश्ते को दर्शाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। 1 मिनट 15 सेकंड के इस वीडियो में उसने भारत और अफगानिस्तान के मैच को भी हाईलाइट किया। इस दौरान उसने इस मैप में अफगानिस्तान और भारत के साथ पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया है।