World Championship of Legends: ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के कप्तान बने डेविड वॉर्नर, रिकी पोंटिंग की भी हुई एंट्री

वॉर्नर ने भी कप्तानी मिलने पर उत्साह जताते हुए कहा कि महान खिलाड़ियों के साथ दोबारा मैदान पर उतरना और प्रशंसकों का मनोरंजन करना उनके लिए खास अवसर है। WCL के संस्थापक और सीईओ हर्षित तोमर ने कहा कि पोंटिंग, पुनीत और वॉर्नर के साथ ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस का नया दौर लीग के लिए महत्वपूर्ण है। WCL का तीसरा सीजन अब तक का सबसे बड़ा सीजन बनने की उम्मीद है। इसमें कई दिग्गज खिलाड़ी, रोमांचक मुकाबले और क्रिकेट प्रशंसकों के लिए खास मनोरंजन देखने को मिलेगा।